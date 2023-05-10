Воронежский боксер вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Судьи единогласно отдали победу в 1/8 финала Игорю Свиридченкову. Фото: Федерация бокса России ВКонтакте.

В День Победы отлично провел свой бой в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Ташкенте, боксер Игорь Свиридченков, переехавший в Воронеж из Луганска и выступающий за наш город. Очень непростого соперника Байрамдура Нурмухаммедова из Туркменистана он победил единогласным решением судей. И вышел в четвертьфинал своей весовой категории до 71 килограмма.

Игорь Свиридченков заявил в мини-интервью «Матч ТВ», что поединок с туркменским боксером получился тяжелым. До этого бои на чемпионате мира у него были вечером, а этот поставили на утро. Игорь не успел как следует размяться. К тому же он не ожидал, что Нурмухаммедов будет, в основном, защищаться. Игорь также отметил важность того, что сумел победить в день великого праздника.

Байрамдур Нурмухаммедов в бою с Игорем, в основном, защищался. Фото: Федерация бокса России ВКонтакте.

Кстати, в Ташкенте российские боксеры выступают без всяких ограничений – с флагом и гимном.

В четвертьфинале 10 мая Игорь Свиридченков встретится с двукратным чемпионом Азии Саиджамшидом Джафаровым из Узбекистана. Победить такого сильного боксера в его родных стенах будет очень нелегко, но это не значит, что невозможно. Болеем за Игоря!