Ремонт поврежденного столба на главной улице Воронежа сделают за счет виновника аварии

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Городские власти собираются компенсировать расходы по ремонту световой опоры на проспекте Революции, поврежденной в результате аварии с двумя иномарками, за счет виновника ДТП. Как сообщили в мэрии, профильным руководителям уже поручили после получения официальной информации о нарушителе предъявить ему все финансовые расходы, которые будут понесены в связи с необходимостью восстановления поврежденных элементов.

- В настоящее время «юбка» опоры находится на территории комбината благоустройства. Она будет передана изготовителю для оценки состояния, восстановления и после этого будет снова закреплена на опоре, - прокомментировали в администрации Воронежа.

Как резюмировали в мэрии, это не отменяет пожеланий скорейшего выздоровления пострадавшим со стороны муниципалитета, но за свои поступки надо отвечать. И порекомендовали водителям впредь соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, выбирать манеру вождения в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в результате столкновения Lexus и Toyota на проспекте Революции вечером 8 июня пострадали пять человек, повреждения получили здание и столб освещения