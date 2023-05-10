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НовостиОбщество10 мая 2023 9:08

Ремонт поврежденного столба на главной улице Воронежа сделают за счет виновника аварии

Чиновники рекомендуют остальным соблюдать ПДД
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Городские власти собираются компенсировать расходы по ремонту световой опоры на проспекте Революции, поврежденной в результате аварии с двумя иномарками, за счет виновника ДТП. Как сообщили в мэрии, профильным руководителям уже поручили после получения официальной информации о нарушителе предъявить ему все финансовые расходы, которые будут понесены в связи с необходимостью восстановления поврежденных элементов.

- В настоящее время «юбка» опоры находится на территории комбината благоустройства. Она будет передана изготовителю для оценки состояния, восстановления и после этого будет снова закреплена на опоре, - прокомментировали в администрации Воронежа.

Как резюмировали в мэрии, это не отменяет пожеланий скорейшего выздоровления пострадавшим со стороны муниципалитета, но за свои поступки надо отвечать. И порекомендовали водителям впредь соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, выбирать манеру вождения в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в результате столкновения Lexus и Toyota на проспекте Революции вечером 8 июня пострадали пять человек, повреждения получили здание и столб освещения