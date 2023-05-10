Настоящее тепло не за горами: синоптики рассказали, когда из Воронежа уйдут холода

Посидеть на свежем воздухе будет комфортно уже на ближайших выходных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики рассказали, когда затянувшийся майский холод уступит место теплой погоде. Уже на выходных потеплеет до +20 градусов.

- Хотя продолжит дуть холодный северный ветер, воздух за время нахождения над Воронежем антициклона успел прогреться. По многолетним наблюдениям, климатическое лето у нас наступает 13 мая. Так что тепло придет вовремя, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Скорее всего, нового похолодания уже не будет. На это указывают и народные приметы. В частности, к нам уже прилетели стрижи, а, значит, проснулись насекомые, являющиеся их пищей. А мошки обычно выползают на свет, когда тепло уже устанавливается надолго.

В ночь на четверг, 11 мая, вместо северо-восточного ветра подует северный. Будет облачно при +6 градусах. Тучи не разойдутся и днем, однако столбик термометра поднимется до +16.

В пятницу, 12 мая, ночью из-за облаков будет выглядывать луна при +7 градусах. Днем синоптики обещают солнечную погоду, правда, иногда будут набегать тучи. Воздух прогреется до +17.

В ночь на субботу, 13 мая, ветер сменится на северо-западный. Будет облачно при +8 градусах. Днем вернется северный ветер, снова выглянет солнце, на него могут периодически набегать облака. Потеплеет до +20.

В воскресенье, 14 мая, ночью при переменной облачности потеплеет до +10. Днем снова будет то солнце, то тучи. Зато термометр снова покажет +20 градусов.