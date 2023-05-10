В Воронеже назначили нового вице-мэра по градостроительству

Дмитрий Гладких. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин назначил нового вице-мэра по градостроительству. Со среды, 10 мая, к этой работе приступит Дмитрий Гладких. В строительной отрасли он трудится уже больше 20 лет. В основном, Гладких занимал инженерные и руководящие должности, связанные с контролем капитального строительства. Что в связи с масштабными проектами мэрии (только по школам их три), очень кстати.

Ранее вице-мэром по градостроительству был Александр Головацкий. В конце февраля 2023 года он подал заявление по собственному желанию, которое удовлетворили.

Справка «КП»

Дмитрий Гладких родился 30 августа 1973 года в Воронеже. В 1995 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. С 1995 по 2002 года служил в армии по контракту.

С 2002 по 2015 годы работал сначала инженером, потом начальником технического отдела и начальником отдела капитального строительства в ОАО «Связьстрой-1».

В 2015 – 2016 годах был заместителем директора технической дирекции в ООО «Экспател Центр»;

С 2016 –по 2018 годы – главный инженер управления капитального строительства в АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат»;

С 2018-го по 10 мая 2023 года работал заместителем генерального директора по капитальному строительству в АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат».