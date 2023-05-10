Утром 10 мая два беспилотника атаковали военный полигон под Воронежем

Утром 10 мая два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области. Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в спецслужбах, инцидент произошел около 4.30.

- Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле, - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Утром 9 мая сбили еще один беспилотник, он не долетел до аэродрома.