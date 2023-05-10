Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 7:30

Утром 10 мая два беспилотника атаковали военный полигон под Воронежем

Ситуацию взял под контроль губернатор
Ярослав ИВАНОВ

Утром 10 мая два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области. Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в спецслужбах, инцидент произошел около 4.30.

- Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле, - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Утром 9 мая сбили еще один беспилотник, он не долетел до аэродрома.