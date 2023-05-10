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НовостиОбщество10 мая 2023 7:17

В Воронеже до конца июня не будет ходить троллейбус №11

Движение приостановили из-за ремонта теплотрассы
Ярослав ИВАНОВ

В мэрии Воронежа сообщили о временном закрытии троллейбусного маршрута № 11 «ВАСО – Северо-восточный район (ост. «Школа»)». Его работу временно приостановят из-за работ коммунальщиков. Ограничения продлятся с 11 мая до конца июня.

В этот период будут заниматься техническим перевооружением участка теплотрассы в районе домов № 2 и № 4 по улице Героев Стратосферы и № 8/1 по Ленинскому проспекту. Из-за этого отключат контактную сеть и приостановят движение троллейбусного маршрута.

По сообщению ресурсоснабжающей организации, завершить работы планируется до 30 июня.