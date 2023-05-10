На Левом берегу Воронежа 9 мая сгорели заброшенные сараи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 9 мая местные жители вызвали пожарных на Левый берег. На улице Ленинградской горели бесхозные сараи.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19.13. Пожар ликвидирован в 19.26 силами трех пожарных расчетов. В результате пожара на улице Ленинградской повреждены огнем заброшенные хозпостройки площадью 35 квадратных метров. Никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.