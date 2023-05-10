Воронежцев пригласили на двухдневный Парад цветов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 и 14 мая в Воронеже состоится «Парад цветов». Межрегиональный фестиваль пройдет в ботаническом саду имени Козо-Полянского в четвертый раз.

Воронежцев ждут тысячи цветущих растений, выставки-ярмарки горшечных и садовых растений, декора и полезностей, мини-экскурсии и дегустации, мастер-классы от ведущих цветоводов и садоводов, кактусоводов и флористов, познавательные лекции, фотозоны. На детской площадке «Юный садовник» ребят научат: сеять семена, размножать растения, разбирать дары природы. Изюминкой фестиваля станет фитотека. Там будет все , что вы хотели знать о лекарственных растениях: заготовка сырья, закладка гербария, растения под микроскопом, мини-лекции о самых полезных растениях!

Пройдет презентация новой коллекции «Мишкин лес» путешественника Михаила Глущенко. А Николай Пономарев покажет свою коллекцию разноцветных пауков и расскажет секреты жизни паукообразных.

Музыкальное настроение создадут на фестивале выступления студенток ВГУ Екатерины Антиповой, Ларисы Малаховой Павла Зацепилова.

В субботу фестиваль (Олимпийский бульвар, 12) будет работать с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 16.00, 0+