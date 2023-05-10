Два воронежских ансамбля участвуют во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 12 по 14 мая в Воронеже пройдет второй отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В эти дни в номинации «Традиции» в столице Черноземья выступят творческие коллективы из Центрального федерального округа - ансамбли народного танца и песни, фольклорные коллективы, оркестры народных инструментов из Белгородской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Воронежскую область представят два коллектива - хореографический ансамбль «Калинка» из Бутурлиновского района и фольклорный ансамбль «Радовесь» из столицы Черноземья.

12 мая в Воронежском концертном зале на открытии выступит Воронежский русский народный хор имени Массалитинова. Воронежцев и гостей ждет насыщенная программа - выставки, концерты, творческие лаборатории, экскурсии.

Основная конкурсная программа пройдет 13 мая. В этот день жюри определит победителей, которые получат гранты в 2 млн рублей. Эти средства коллективы смогут потратить на материально-техническое обеспечение, приобрести костюмы, сценическую обувь, музыкальные инструменты.

Во втором туре фестиваля участвуют 60 коллективов, в финал выйдут 20. Гала-концерт пройдет в Москве в октябре 2023 года.