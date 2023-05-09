Глава СК России заинтересовался вырубкой деревьев в Северном лесу в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание региональным следователям доложить о результатах проверки после сообщений о вырубке деревьев в Северном лесу в Воронеже. Об этом рассказали в информационном центре СК России 9 мая.

Поводом для проверки послужили сообщения в социальных сетях и СМИ. Рассказывалось о вырубке большого количества деревьев на особо охраняемой природной территории. Также отмечалось, что засохшие и спиленные деревья долгое время не убирали. Местные жители опасались, что вырубка происходит намеренно с целью исключить участки земли из категории особо охраняемой природной территории.

В СУ СК России по Воронежской области по данному факту была организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СК Кириллу Левиту представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.