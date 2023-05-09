До 2028 года в Воронежской области планируют расселить 100 аварийных домов

Фото из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воронежской области утверждена региональная адресная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го. С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте официального опубликования нормативных правовых актов облправительства.

Согласно документу, программа рассчитана на пять лет: с 2023 года по 2028-й. За это время в новое жилье переедут 3545 человек. Расселить планируют ровно 100 домов.

Известен объем финансирования - около 4,8 млрд рублей. Большая часть, а это 4,1 млрд будет выделена из областного бюджета. Остальное покроют из местных бюджетов и из Фонда развития территорий.

Программу реализуют в пять этапов – по году на каждый.