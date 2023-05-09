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НовостиОбщество9 мая 2023 14:19

В воронежском райцентре в День Победы организовали военные фотозоны

Сфотографироваться могли все желающие
Евгения ФРОЛОВА
Фото - администрация Новоусманского района

Фото - администрация Новоусманского района

День Победы в центре Новой Усмани были организованы тематические военные фотозоны. Сделать снимки на память с людьми в форме, на фоне заграждений из мешков с песком, музейных композиций времен Великой Отечественной войны могли все желающие. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото - администрация Новоусманского района

Фото - администрация Новоусманского района

Фото: Предоставлено "КП"

Фотозоны организовали силами отдела культуры и администрации Усманского 1-го сельского поселения. В течение всего 9 мая также по громкоговорителям транслировались песни Победы, а на площади Мира на большом экране демонстрировались фотографии героев Великой Отечественной войны - дедов и прадедов жителей Новоусманского района.

Фото - администрация Новоусманского района

Фото - администрация Новоусманского района