Жительница Воронежа потеряла более 360 тысяч рублей при покупке мебели в интернете

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что ее обманули мошенники на крупную сумму денег. Оказалось, что пенсионерка на одном из сайтов объявлений искала комплект мебельного гарнитура. Нашла подходящий вариант и внесла предоплату.

Тут же ей позвонил мошенник. Убедил женщину в ошибочной транзакции, и та передала ему персональные данные и реквизиты банковской карты. В результате с ее счета списали более 360 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведется розыск преступников.