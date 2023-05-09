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НовостиПроисшествия9 мая 2023 13:20

Жительница Воронежа потеряла более 360 тысяч рублей при покупке мебели в интернете

Ыозбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В полицию поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что ее обманули мошенники на крупную сумму денег. Оказалось, что пенсионерка на одном из сайтов объявлений искала комплект мебельного гарнитура. Нашла подходящий вариант и внесла предоплату.

Тут же ей позвонил мошенник. Убедил женщину в ошибочной транзакции, и та передала ему персональные данные и реквизиты банковской карты. В результате с ее счета списали более 360 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведется розыск преступников.