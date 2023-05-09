Общественный совет при ГУ МВД России по Воронежской области проведет прием граждан

В приемной Общественного совета при ГУ МВД России по региону пройдет прием граждан. Воронежцев ждут 10 мая с 11 до 13 часов по адресу: ул. Володарского, 62. Об этом сообщили в ведомстве 9 мая.

Прием проведет исполнительный директор АНО Воронежский центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Константин Викторович Корнев.

Граждане могут обратиться к общественникам и задать вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел региона, а также внести свои предложения по совершенствованию работы полиции. Также посетители приемной могут обжаловать неправомерные действия правоохранителей. Обращения будут взяты под особый контроль общественников.

График работы приемной Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Воронежской области.