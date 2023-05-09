В Воронеже работодатели 4 из 10 женщин реагировали на беременность сотрудниц положительно

В Воронеже 9% женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на сообщение об их беременности. Результатами своего недавнего исследования поделился сервис SuperJob.

Аналитики провели опорос среди работниц, у которых уже есть дети. Оказалось, что о предстоящем пополнении в семье каждая вторая женщина (52%) сообщала своему работодателю еще в первом триместре, 15% беременных говорли об этом во втором триместре, еще 3% хранили секрет до 7 месяца.

Чаще всего работодатели реагируют на беременность сотрудницы положительно. 43% опрошенных женщин рассказали, что руководители искренне порадовались за них, еще 20% сообщили, что начальство отреагировало нейтрально на такую новость, а 9% беременных столкнулись с негативной реакцией.

По словам 60% женщин, коллеги реагировали на их беременность положительно и старались поддерживать.