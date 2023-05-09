В Воронежской области к 9 мая выявили еще 56 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области к 9 мая ковид определили у 56 местных жителей. Заболеваемость в нашем регионе снова пошла на спад. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

По счастью, в большинстве случаев болезнь проходит у жителей региона без осложнений. Госпитализация в «красную» зону медицинских учреждений потребовалась 11 воронежцам.

К сожалению, не обошлось без жертв. За минувшие сутки медики зафиксировали смерть одного пациента. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 108 воронежцев.