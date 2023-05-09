Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 8:44

Воронежцев предупредили о грозе 11 мая

Также в середине недели ожидается
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Днем в четверг, 11 мая, местами по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, а также возможна гроза. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

При этом температура воздуха значительно потеплеет. В Воронеже воздух прогреется до 14 градусов тепла, а в отдельных районах ожидается до + 17. Скорость ветра умеренная, она составит 4−9 метров в секунду.

Кратковременные дожди также возможны и завтра, 10 мая. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов. В столице Черноземья существенных осадков в этот день не ожидается.

Сегодня, 9 мая, по Воронежу и области будет облачно с прояснениями без дождей.