Воронежцев предупредили о грозе 11 мая

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Днем в четверг, 11 мая, местами по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, а также возможна гроза. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

При этом температура воздуха значительно потеплеет. В Воронеже воздух прогреется до 14 градусов тепла, а в отдельных районах ожидается до + 17. Скорость ветра умеренная, она составит 4−9 метров в секунду.

Кратковременные дожди также возможны и завтра, 10 мая. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов. В столице Черноземья существенных осадков в этот день не ожидается.

Сегодня, 9 мая, по Воронежу и области будет облачно с прояснениями без дождей.