Под Воронежем столкнулись две иномарки: пострадали двое

Фото - ГУ МВД по региону
Фото: Предоставлено "КП"
Полиция в Хохольском районе устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. В селе Гремячье 8 мая столкнулись «Дэу Матиз» и «Киа Рио». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Столкновение произошло примерно в 20.20 на улице Советская. 53-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» влетел в «Киа Рио», за рулем которого находилась 58-летняя местная жительница.
В результате ДТП водитель «Киа» и ее 54-летний пассажир получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.