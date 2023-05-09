Под Воронежем столкнулись две иномарки: пострадали двое

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Полиция в Хохольском районе устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. В селе Гремячье 8 мая столкнулись «Дэу Матиз» и «Киа Рио». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Столкновение произошло примерно в 20.20 на улице Советская. 53-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» влетел в «Киа Рио», за рулем которого находилась 58-летняя местная жительница.

В результате ДТП водитель «Киа» и ее 54-летний пассажир получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.