В ДТП на проспекте Революции с участием Lexus и Toyota пострадали водитель и 4 девушки

Фото - ГУ МВД по региону

Жуткая авария произошла поздно вечером 8 мая в Воронеже на проспекте Революции. Столкнулись Lexus и Toyota, пострадали пять человек. Подробности рассказали в ГУ МВД по воронежской области.

По предварительным данным полиции, около 21.30 минут 53-летний водитель на автомобиле Toyota, совершая разворот в сторону улицы Ленина, нарушил правила очередности проезда. В итоге он столкнулся с движущимся во встречном направлении «Lexus ИС 300», которым управляла 27-летняя жительница Воронежа. После чего от удара Toyota отбросило на опору ЛЭП.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В результате ДТП водитель Toyota и пассажирки Lexus - девушки 22, 23, 19 и 22 лет получили телесные повреждения и с места ДТП по скорой были доставлены в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.