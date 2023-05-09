Мэр Воронежа и председатель городской Думы поздравляют горожан с Днем Победы

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Глава Воронежа Вадим Кстенин и председатель городской Думы Владимир Ходырев обратились к горожанам с поздравлениями с 9 мая.

Уважаемые воронежцы! Дорогие ветераны, защитники Родины!

С Днем Великой Победы!

Слова, ставшие бессмертными, и которыми одинаково горячо и сердечно приветствуют и поздравляют друг друга и близкие, и незнакомые люди, вызывают в душе каждого из нас гордость и скорбь. В год 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков Воронежа для нас – жителей города ратной и трудовой славы, не сдавшегося врагу и сыгравшего знаковую роль в ходе Великой Отечественной войны – это поздравление звучит по-особенному.

Общество проводит все больше параллелей между событиями дня сегодняшнего и 40-х годов XX века, между подвигом фронтовых поколений и самоотверженностью наших современников. Время все расставит на свои места, но уже сейчас очевидно: в условиях серьёзных вызовов священный для всех нас праздник Дня Победы обретает все новые и новые смыслы. Гордость за подвиги отцов и дедов в тылу и на фронте вдохновляет и воодушевляет нас на новые достижения. Верим, что живущий в нас дух поколений победителей, их убежденность в правоте своего дела, сплоченность, взаимовыручка, помогут нам стать еще сильнее и победить!

Низкий поклон нашим ветеранам! Слава тем, кто сейчас защищает Отчизну, кто всесильно помогает нашим бойцам, кто результативно трудится, развивая наш город и укрепляя его экономику!

Крепкого здоровья вам – воронежцы, благополучия, веры в свои силы!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин,

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев