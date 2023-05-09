Многоквартирные дома в пяти районах Воронежа останутся без воды с 10 по 14 мая

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Коммунальщики поделились списком многоэтажек, в которых планово выключат воду на предстоящей рабочей неделе с 10 по 14 мая.

Воронеж заблаговременно готовятся к новому отопительному сезону, специалисты проводят ремонт на теплосетях. В связи с этим поэтапно во всех районах города на время отключают горячую воду. В ближайшие дни под ограничение подпадут дома на 25 улицах.

Кипятка не будет по следующим адресам:

Железнодорожный район

С 10 по 23 мая

улица Серафимовича, 14;

переулок Санаторный,2, 2а, 4, 4а.

С 11 по 24 мая

улица Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

С 12 по 25 мая

улица Артамонова, 22в, 22б;

улица Шишкова, 142/3, 142/5, 142/8.

Левобережный район

С 10 по 23 мая

улица Полякова,7, 9, 11, 13, 15.

Коминтерновский район

С 10 по 23 мая

Проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61;

улица Варейкиса, 72;

улица Урицкого, 66, 66а, 82, 88 (общ.), 90 (общ.), 92.

улица Гайдара, 1а.

Советский район

С 10 по 23 мая

улица Дорожная,44а;

улица Тепличная, 6а; 6в; 8б.

С 11 по 24 мая

улица О. Дундича, 19.

Ленинский район

С 15 по 17 мая и с 29 мая по 8 июня

улица Кропоткина, д. 1,2, 3, 5, 7, 9а,9б,13а, 10, 11а, 15;

улица 40-летия Октября, д. 2, 12, 8,10,14;

улица Пограничная, д. 1, 2;

улица Войкова, д. 6, 17, 19;

улица Бакунина, д. 24, 47, 41,43,45;

улица III Интернационала, д. 35, 57, 59;

улица 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а,2б,2в,3,3а,3б

улица Куколкина, д.33

улица Пушкинская, д.11а, 15

улица Свободы, д. 37, 45

улица Ф. Энгельса, д. 63

улица Донбасская, д. 3.