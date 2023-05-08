Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Воронеже

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В воронежских больницах остаются трое пострадавших в ДТП маршрутного автобуса с фурой. Напомним, авария на улице 9 Января в Воронеже произошла накануне вечером. Водитель маршрутного автобуса №60 врезался в припаркованный грузовик. В результате ДТП пострадали 10 человек. Восемь из них доставили в больницы. После осмотра и оказания помощи часть пациентов отпустили лечиться домой. В стационаре остались три пассажира злополучной маршрутки.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Ведомственные проверки организовали также прокуратура и СУСК. А мэр Воронежа пообещал проверить качество обслуживания транспортного предприятия и, в случае выявления грубых систематических нарушений, лишить перевозчика контракта.