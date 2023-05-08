В Центральном парке Воронежа сделают систему водоотведения для родников

Потоки со склонов могут быть очень разушительными Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Мэрия объявила поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации водоотведения подземных родников, которые текут по склонам Центрального парка в районе детской площадки, искусственного водоема и мемориала защитника Воронежа.

По заданию проект должен предусматривать изучение оптимальных вариантов водоотведения со всех склонов первой очереди парка. Сроки же проведения самих работ пока не называются, они станут известны, когда проект пройдет экспертизу и будет оценена стоимость работ.

В мэрии также сообщили, что отдельно будет реализован проект масштабной системы водоотведения с территорий над парком. Там в рамках комплексного развития территории предполагается построить коллектор, который будет собирать ливневые стоки, и пройдёт «под» парком с выходом на локальные очистные сооружения. Реализация этого проекта призвана минимизировать риск затопления места отдыха.