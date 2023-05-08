Ко Дню Победы воронежские коммунальщики подметают улицы, моют тротуары и обновляют памятные знаки

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В Воронеже накануне 9 мая кипит работа – коммунальные службы спешат привести город в идеальное состояние перед Днем Победы.

Бригады районных комбинатов благоустройства работают круглосуточно: собирают мусор с тротуаров и проезжей части дорог, подметают, поливают и моют тротуары.

Например, с улиц только Ленинского районе за прошедшую ночь вывезено 42 тонн пескосмёта и израсходовано на полив 59 кубометров воды.

Приводят в порядок также видовые места и памятные знаки.

- Сотрудники КБУ обновили величественную надпись «Воронеж - город воинской славы» на склоне возле Чижовского плацдарма, выполненную из объёмных букв по проекту одного из выпускников ВГТУ, - рассказали в управе Ленинского района.

А в Железнодорожном районе к празднику успели обновить памятную стелу, установленную более 30 лет назад в сквере «Аллея Славы» на улице Остужева. На знаке указаны даты начала и окончания Великой Отечественной войны и закреплен макет Ордена Победы. Работы по приведению его в порядок провели сотрудники МБУ «Зеленхоз».

Мэрия Воронежа посит горожан соблюдать на празднике порядок, не мусорить и разрушать наведенную красоту.