Двух воронежских автомобилисток наказали за парковку на тротуаре

Фото с сайта ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения. Поводом к проверке послужили размещенные в интернете фотографии припаркованных на тротуарах автомобилей.

Нарушительницами оказались женщины – одной 23, другой 53 года. Обе поплатились за свое пренебрежение к пешеходам и ПДД.

- Нарушителям вынесены наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.