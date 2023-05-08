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НовостиОбщество8 мая 2023 16:19

Двух воронежских автомобилисток наказали за парковку на тротуаре

Штраф составил 1000 рублей
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по области

Фото с сайта ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения. Поводом к проверке послужили размещенные в интернете фотографии припаркованных на тротуарах автомобилей.

Нарушительницами оказались женщины – одной 23, другой 53 года. Обе поплатились за свое пренебрежение к пешеходам и ПДД.

- Нарушителям вынесены наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.