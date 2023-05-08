В райцентре Воронежской области на ходу загорелся автомобиль

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В городе Россошь Воронежской области на улице Максима Горького патрульные ДПС заметили, как дымящийся автомобиль «ВАЗ- 2101» резко свернул на обочину. Дым шел из-под капота. Полицейские поспешили к машине, сообщив параллельно о ЧП в дежурную часть.

С помощью огнетушителя патрульные помогли водителю потушить очаг возгорания. Благодаря вмешательству в ситуацию полицейских отечественный автомобиль 1079 года выпуска удалось спасти. Он получил лишь повреждение моторного отсека.

Владелец спасенной «копейки» поблагодарил стражей правопорядка за неравнодушие и оперативность.