На выезде из Воронежа опрокинулся грузовик

Авария произошла у СК "Олимпик" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы сообщили в редакцию о серьезном ДТП на выезде из города в направлении столицы. Днем 8 мая на Московском проспекте в районе спорткомплекса «Олимпик» опрокинулся автомобиль «Газ-66». Грузовик сначала снес ограждение и столб, а затем потерял равновесие и лег на бок на разделительной полосе.

По данным очевидцев, в аварии есть пострадавшие. На месте работают спасатели и сотрудники полиции. «Комсомолка» выясняет подробности ДТП.

На месте работают спасатели и полиция Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, накануне в столкновении маршрутного «ПАЗа» с фурой пострадали 10 пассажиров.