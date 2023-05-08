Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 12:03

Воронежцы сформировали подразделение Бессмертного полка в своем дворе

Стенд с портретами героев появился на улице Чапаева
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Во дворе дома № 110 по улице Чапаева к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне установили стенд с портретами родственников – героев войны.

- Идея появилась давно. Не всегда удается участвовать в шествии. Подумали и решили: А почему бы не сделать такой стенд в нашем дворе? Захотелось узнать о родственниках своих соседей, участниках Великой Отечественной войны. Идея всем понравилась,- рассказала председатель Совета дома Галина Шарова.

Жильцы дома реализуют ее уже третий год подряд к 9 мая. Стенд стоит во дворе до 22 июня. Посмотреть на портреты героев приходят жильцы соседних домов. И просят поместить также на стенд фотографии своих родственников.