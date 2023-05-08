Как на День Победы в Воронеже будет ходить общественный транспорт

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с перекрытием движения в центре Воронежа на 9 мая изменится движение общественного транспорта. Как рассказали в пресс-службе мэрии, до 14:00 маршруты будут направлены следующим образом:

– № 1КВ с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршруту;

– № 1КС с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовско, проспекту Революции далее по маршруту;

– №3, 50, 51, 89 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;

– № 5А с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной далее по маршруту;

– №№ 8, 90, 97 с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской далее по маршрутам;

– № 9КА с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, пл. Генерала Черняховского, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту;

– № 9КС с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

– №№ 13, 20, 52 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;

– № 21 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Мира, пл. Генерала Черняховского, Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршруту;

– № 27 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту;

– № 29 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршруту;

– №№ 25, 35 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршрутам;

– № 32 с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, пл. Генерала Черняховского, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту;

– №№ 37, 49М с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;

– №№ 48, 86 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улице 20-летия Октября далее по маршрутам;

– № 49 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;

– № 59 с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту;

– № 69 с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

– №№ 70, 88 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;

– № 80 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту.

Троллейбусы № 7 и №99 на День Победы ходить не будут в связи с отключением контактной сети.