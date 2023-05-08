В Воронеже 8 и 9 мая ограничат движение автомобилей

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
9 мая с 5 часов утра закроют проезд и запретят парковку на улицах:
- проспект Революции (от ул. Степана Разина до ул. Карла Маркса);
- Карла Маркса (от улицы Театральная до проспекта Революции);
- 25 Октября (от улицы Пятницкого до проспекта Революции);
- Чайковского (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса);
- Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции).
А с 00:00 и до 14:00 в День Победы нельзя будет проехать по улицам:
- Плехановская (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе);
- Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова);
- площадь Ленина;
- Театральный проезд;
- проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина);
- Кардашова;
- Красноармейская (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской).
С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая воронежцы не смогут припарковаться на улицах:
- Плехановская (от улицы Пушкинской до Университетской площади);
- Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова);
- Платонова (от улицы Кирова до Университетской площади);
- площадь Ленина;
- Кардашова;
- Театральный проезд;
- Университетская площадь;
- Красноармейская (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской);
- проезд от улицы Платонова к дому №36 по улице Орджоникидзе;
- Пушкинская (от проспекта Революции до улицы Куцыгина).