В Воронеже 8 и 9 мая ограничат движение автомобилей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

9 мая с 5 часов утра закроют проезд и запретят парковку на улицах:

- проспект Революции (от ул. Степана Разина до ул. Карла Маркса);

- Карла Маркса (от улицы Театральная до проспекта Революции);

- 25 Октября (от улицы Пятницкого до проспекта Революции);

- Чайковского (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса);

- Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции).

А с 00:00 и до 14:00 в День Победы нельзя будет проехать по улицам:

- Плехановская (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе);

- Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова);

- площадь Ленина;

- Театральный проезд;

- проспект Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина);

- Кардашова;

- Красноармейская (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской).

С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая воронежцы не смогут припарковаться на улицах:

- Плехановская (от улицы Пушкинской до Университетской площади);

- Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова);

- Платонова (от улицы Кирова до Университетской площади);

- площадь Ленина;

- Кардашова;

- Театральный проезд;

- Университетская площадь;

- Красноармейская (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской);

- проезд от улицы Платонова к дому №36 по улице Орджоникидзе;

- Пушкинская (от проспекта Революции до улицы Куцыгина).