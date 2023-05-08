В Воронеже «Киа Рио» врезалась в остановку общественного транспорта

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В понедельник, 8 мая, в 5 часов утра на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже произошла серьезная авария. По предварительным данным полиции, 34-летний водитель на «Киа Рио», двигаясь со стороны Московского проспекта в сторону Бульвара Победы, налетел на бордюр, а затем по инерции машину отбросило на остановку общественного транспорта.

К счастью, в этот момент на остановке не было людей, и никто не пострадал.

В результате ДТП водитель получил травмы, после осмотра и оказания первой помощи врачи отпустили его домой.

По факту аварии полицейские проводят проверку.