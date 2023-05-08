В Воронеже организовали доследственную проверку по факту ДТП с десятью пострадавшими

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Воронежские следователи заинтересовались аварией с десятью пострадавшими. СУСК организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, страшная авария произошла в Воронеже на улице 9 Января. Маршрутный ПАЗ №60 врезался в припаркованную фуру. Пострадали 10 человек, пятеро из них госпитализировали.

- Точное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливается, - добавили в пресс-службе СУСКа.