Воронежская пенсионерка поверила, что может заработать на криптовалюте, и перевела мошенникам 196 тыс рублей

6 мая в полицию заявления об обмане дистанционными мошенниками написали 15 жителей Воронежской области, в общей сложности потерпевшие лишились более 5 млн рублей.

68-летняя медик сообщила правоохранителям, что 25 апреля общалась в одном из мессенджеров с неизвестным, который, выдавая себя за продавца криптовалюты, предложил ей приумножить свои финансовые возможности. Женщина согласилась и перевела все свои сбережения в размере 196 тыс рублей на счета, которые ей сообщили.

Женщину заверили, что с ней скоро свяжутся и сообщат об успешно выполненной сделке, но, естественно, никто на связь так и не вышел.