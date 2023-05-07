Под Воронежем простились с погибшим в зоне СВО стрелком

фото из соцсетей администрации Нижнедевицкого района

7 мая в Нижнедевицком районе простились с земляком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Стрелок мотострелкового отделения Юрий Стародубцев погиб 23 марта при выполнении боевого задания на территории Донецкой народной республики. Его мобилизовали 22 октября 2022 года.

Юрий Стародубцев родился в 1979 году в хуторе Плотницком Михневского поселения. После окончания местной средней школы проходил срочную службу в ракетных войсках в Нижнем Новгороде. До мобилизации работал охранником в Воронеже.

- Наш земляк погиб как настоящий мужчина, защитник своей Родины. Память о Юрие Николаевиче останется навсегда в сердцах каждого жителя района, - отметил во время траурной церемонии глава Нижнедевицкого района Владимир Просветов.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что 5 и 6 мая в нескольких школах Воронежской области открыли памятные доски в честь героев, погибших в зоне СВО.