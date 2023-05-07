В школах под Воронежем установили памятные доски землякам, погибшим в зоне СВО

фото из соцсетей администрации Бутурлиновского района

В Бутурлиновском районе почтили память бойцов, погибших в зоне военных конфликтов. Три мемориальных доски героям-выпускникам установили 6 мая в Великоархангельской школе. Увековечили имена Романа Иголкина и Романа Зайцева, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины в 2022 году, а также Олега Малюченко, сложившего жизнь при выполнении воинского долга на Северном Кавказе в 2000 году.

На открытии мемориальных знаков матери героев рассказали о своих сыновьях. Юнармейцы, родственники, учителя возложили цветы на могилы земляков

- Мы помним ребят! Мы не забудем их подвиг! Родителям погибших низкий поклон до земли за воспитание достойных сынов, - отметили в администрации Бутурлиновского района.

Еще три мемориальные доски в честь погибших участников СВО установили 5 мая в Кантемировском районе. В Митрофановской школе увековечили память Сергея Аралкина и Александра Ткачева, а в Кантемировском лицее - Евгения Сичкаренко. На линейке в лицее выступил отец погибшего старшего сержанта.

- Женя был профессиональным военным. Именно таких направляли на сложные участки передовой. Он имеет ряд наград, в том числе за возвращение Крыма, за участие в военной операции в Сирии и посмертно - Орден Мужества. По характеру Женя был очень добрый, любил детей. У него осталась дочь и два сына. Он всегда говорил, что хотел вернуться в Кантемировку, чтобы здесь жить постоянно с выходом на пенсию. Но судьба распорядилась иначе, - сказал Игорь Павлович.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальным доскам.