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НовостиОбщество7 мая 2023 11:51

В Воронеже нашли живым пропавшего 86-летнего пенсионера

Горожане заметили старика, бредущим по дороге
Ярослав ИВАНОВ

Пропавшего 5 мая в Советском районе Воронежа 86-летнего пенсионера нашли живым, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Валентин К. два дня назад ушел гулять и не вернулся домой. Родственники мужчины обратились за помощью волонтерам. Обнаружить пропавшего помогли неравнодушные воронежцы: горожане заметили одинокого пожилого человека, бредущего по обочине, и связались с добровольцами, после чего родственники забрали пенсионера домой. Сейчас с ним все в порядке.