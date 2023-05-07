В Воронеже нашли живым пропавшего 86-летнего пенсионера

Пропавшего 5 мая в Советском районе Воронежа 86-летнего пенсионера нашли живым, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Валентин К. два дня назад ушел гулять и не вернулся домой. Родственники мужчины обратились за помощью волонтерам. Обнаружить пропавшего помогли неравнодушные воронежцы: горожане заметили одинокого пожилого человека, бредущего по обочине, и связались с добровольцами, после чего родственники забрали пенсионера домой. Сейчас с ним все в порядке.