Под Воронежем семье героя, погибшего в зоне СВО, вручили орден Мужества

фото администрации Бутурлиновского района

6 мая родным бутурлиновского героя вручили орден Мужества. Глава района Юрий Матузов передал награду матери бойца Романа Зайцева, уроженца села Великоархангельское. Военный погиб 10 ноября 2022 года в селе Макеевка Луганской области. Его наградили посмертно - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

- Ирина Васильевна воспитала настоящего героя, который не пожалел своей жизни ради мира в нашей стране и не прятался за спинами своих товарищей, заплатил высокую цену, защищая интересы Родины, защищая нас с вами. И разве могли мы когда-то подумать, что к фамилиям ветеранов Великой Отечественной войны, высеченных на памятниках, добавятся имена молодых ребят, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с фашизмом на Украине, - отметил Юрий Матузов.