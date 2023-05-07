Главный тренер воронежского «Факела» отметил победу над «Ростовом» фирменным прыжком на стол

Вадим Евсеев не стал менять победные традиции, заведенные им еще в пору руководства ярославским «Шинникам». Он показал игрокам «Факела», что сам поддерживает неплохую физическую форму. После победного матча в Ростове в гостевой раздевалке он одним махом взлетел на стол, где немного попрыгал на одной ноге. Игроки поддержали представление, устроенное главным тренером, оглушительным победным ревом.

Надо отметить ростовских хозяйственников: они закупили сделанные на совесть столы в раздевалки. Тяжесть Вадима Евсеева во всяком случае они способны выдержать.

На заметку администраторам «Локомотива» и «Зенита»: проверьте прочность своих столов. Мало ли что…