Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 мая 2023 9:06

Главный тренер воронежского «Факела» отметил победу над «Ростовом» фирменным прыжком на стол

Полет Вадима Евсеева попал на видео
Юрий КОЗЛОВ

Вадим Евсеев не стал менять победные традиции, заведенные им еще в пору руководства ярославским «Шинникам». Он показал игрокам «Факела», что сам поддерживает неплохую физическую форму. После победного матча в Ростове в гостевой раздевалке он одним махом взлетел на стол, где немного попрыгал на одной ноге. Игроки поддержали представление, устроенное главным тренером, оглушительным победным ревом.

Надо отметить ростовских хозяйственников: они закупили сделанные на совесть столы в раздевалки. Тяжесть Вадима Евсеева во всяком случае они способны выдержать.

На заметку администраторам «Локомотива» и «Зенита»: проверьте прочность своих столов. Мало ли что…