Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев: «В перерыве решил сразу не менять Акбашева, он отблагодарил»

Вадим Евсеев: «Мы сделали только первый шаг, впереди еще четыре». Фото: кадр с видео

На пресс-конференции после победы над «Ростовом» главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел краткие итоги своей первой игры в качестве наставника воронежской команды:

- Конечно, получил положительные эмоции. Игра далась тяжело, потому что мы ощущали очень большую ответственность за результат. В «Факел» подобраны боевые футболисты, «Ростову» они много сделать не позволяли, не давали пространства, всегда оказывали давление, особенно во втором тайме. И это при том, что команда хозяев заслуженно находится на втором месте. Благодарен футболистам, которые поддержали меня. В такой короткий срок какие-то тренерские поправки мы все же успели внести. Это дало результат. К примеру, второй гол. После подачи, как мы и договаривались, два нападающих вбежали в штрафную, Аппаев в итоге забил. В то же время благодарен предыдущему тренерскому штабу, который хорошо подготовил команду и в физическом, и в тактическом плане. Но мы сделали только первый шаг, впереди еще четыре.

- После желтой карточки, полученной в первом тайме, была мысль поменять Романа Акбашева уже в перерыве?

- Да, у нас целая дискуссия по этому поводу была в тренерском штабе. Но я принял решение его оставить на поле. Роман отблагодарил.

- Как вам поддержка воронежских болельщиков?

- Смотрел матчи «Факела», знаю, что они в каждый город приезжают на выезд в большом количестве. Конечно, это меня впечатлило.