Воронежские гандболисты одержали важнейшую победу над «медведями» в споре за путевку в Суперлигу

После вчерашнего игрового дня «Воронеж» единолично лидирует с 47 очками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 6 мая, на площадке спортивного центра «Гран-При» состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. «Воронеж» принимал дубль подмосковных «Чеховских медведей». Учитывая скорое завершение турнира, нашим парням ни в коем случае нельзя было проигрывать, ведь задачу выйти в Суперлигу никто не отменял. И к чести команды Алексея Доронкина они хоть и потрепали нервы своим почитателем, но добились уверенной победы.

Дна «Воронеж» достиг на шестой минуте, когда «мишки» повели 4:1. На 18-й минуте равновесие удалось восстановить – 9:9. На перерыв команды ушли при счете 17:15 в пользу хозяев. А во втором тайме воронежцы уже не дурачились, а лишь наращивали свой перевес. Итоговый счет – 38:30 в нашу пользу! В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Владимир Немцев (восемь очков), Павел Матвеев (шесть), Дмитрий Фролов (пять) и Никита Сибирев (четыре).

После вчерашнего игрового дня «Воронеж» единолично лидирует с 47 очками. Далее располагаются волгоградский «Каустик» и казанский «Зилант» (по 45). При этом у наших парней игра в запасе. Если воронежские гандболисты победят сегодня «медведей» и во втором матче, то практически обеспечат себе путевку в Суперлигу. В двух оставшихся поединках им будет достаточно набрать всего один балл. Начало сегодняшней встречи в «Гран-При» в 15:30. Вход свободный.