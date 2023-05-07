«Комсомольская правда» поздравляет Митрополита Воронежского и Лискинского Сергия со знаменательными датами

Фото с сайта Воронежской митрополии Фото: Предоставлено

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Сергий!

От всей души поздравляем Вас со знаменательными датами Вашей жизни: 50-летием монашеского пострига и рукоположения в священный сан, 40-летием архиерейской хиротонии и 20-летием служения на Воронежской кафедре!

Жители Воронежского края видят в Вас мудрого духовного наставника и заботливого Архипастыря, со вниманием относящегося к жизни своих земляков. По Вашему благословению в Воронежской области были возрождены и вновь построены десятки храмов, завершено созидание Благовещенского кафедрального собора – главного храма Воронежской митрополии, реализуется множество замечательных просветительских и благотворительных проектов.

Ваше самоотверженное служение Богу и людям способствует сохранению и умножению в обществе православных традиций и высших человеческих ценностей – взаимопонимания, милосердия и любви.

Желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, бодрости духа и многих лет архипастырского служения на благо земли Воронежской!

«Комсомольская правда» в Воронеже