Воронежского летчика освободили из украинского плена

фото из телеграмм Александра Гусева

6 мая Министерство обороны сообщило, что из украинского плена освободили троих российских военнослужащих - летчиков, которым грозила смертельная опасность.

Среди них оказался и воронежский военный - подполковник, заместитель командира полка Максим Криштоп, об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- А вот новость, радость от которой не переоценить. Из украинского плена возвращен воронежский летчик Максим Криштоп. В лапах киевского режима он находился больше года. Благодарю каждого, кто содействовал его спасению. Максим Сергеевич, спасибо за службу и скорейшего вам психологического восстановления. С нашей стороны будет оказана любая помощь, если она потребуется, - отметил глава региона.

Тем временем, в Минобороне сообщили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

- Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, - отметили в ведомстве.