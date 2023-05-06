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НовостиОбщество6 мая 2023 16:04

Какие дома в Воронеже лишатся горячей воды на следующей неделе

На этот раз отключение затронет все районы города, за исключением Ленинского
Юрий КОЗЛОВ
Многим воронежцам на будущей недели придется обходиться без горячей воды.

Многим воронежцам на будущей недели придется обходиться без горячей воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника, 8 мая, продолжатся массовые отключения горячей воды из-за профилактических работ. На этот раз «тепленькой» лишатся жители пяти районов, счастливое исключение - Ленинский. Одни буквально на несколько дней, другие – на пару недель.

Если ваш дом обслуживает «Квадра», чтобы узнать попадаете ли вы под это отключение, нужно пройти по этой ссылке и вбить свой адрес. Если же у вас другая компания, лучше посмотреть общий список, опубликованный на сайте мэрии.

В некоторых случаях возможны небольшие изменения планируемых сроков отключений. В этом случае дополнительно уточнить их причину и продолжительность можно у обслуживающей дом организации.