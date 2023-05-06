Какие дома в Воронеже лишатся горячей воды на следующей неделе

Многим воронежцам на будущей недели придется обходиться без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника, 8 мая, продолжатся массовые отключения горячей воды из-за профилактических работ. На этот раз «тепленькой» лишатся жители пяти районов, счастливое исключение - Ленинский. Одни буквально на несколько дней, другие – на пару недель.

Если ваш дом обслуживает «Квадра», чтобы узнать попадаете ли вы под это отключение, нужно пройти по этой ссылке и вбить свой адрес. Если же у вас другая компания, лучше посмотреть общий список, опубликованный на сайте мэрии.

В некоторых случаях возможны небольшие изменения планируемых сроков отключений. В этом случае дополнительно уточнить их причину и продолжительность можно у обслуживающей дом организации.