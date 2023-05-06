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НовостиПроисшествия6 мая 2023 15:45

В Воронеже ищут пропавшего без вести 86-летнего пенсионера

Валентин Коссюра ушел на прогулку и не вернулся
Олег КУЗНЕЦОВ
Валентин Коссюра вечером 5 мая ушел на прогулку и пропал.

Валентин Коссюра вечером 5 мая ушел на прогулку и пропал.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поискх 86-летнего Валентина Коссюры. Пожилой мужчина, живущий на улице Шендрикова в Советском районе, вечером 5 мая вышел на прогулку, взяв с собой лыжную палку, и домой не вернулся. Ранее пенсионер не пропадал. Не исключено, что у него мог случиться провал в памяти.

Приметы Валентина Коссюры: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы. 5 мая мужчина был одет в красную куртку и черные брюки.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас находится или может быть Валентин Константинович, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.