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НовостиОбщество6 мая 2023 15:11

Под Воронежем перезахоронили 66 советских солдат

Останки воинов Великой Отечественной нашли в Рамонском и Семилукском районах
Олег КУЗНЕЦОВ
Число найденных воинов каждый год пополняется.

Число найденных воинов каждый год пополняется.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Чистая Поляна Рамонского района в братской могиле № 400 нашли последний приют 66 советских воинов. Их нашли поисковики. Останки солдат подняли во время раскопок, которые выполняли четыре отряда, в Рамонском и Семилукском районах. Личности семерых бойцов удалось установить по медальонам и личным вещам, у некоторых из них нашли родственников. Они принимали участие в траурной церемонии.

Это уже 15-е братское захоронение на территории воинского мемориала в Чистой Поляне. Там покоится прах более двух тысяч неизвестных солдат. Каждый год их число пополняется благодаря труду поисковиков.