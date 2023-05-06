Под Воронежем перезахоронили 66 советских солдат

Число найденных воинов каждый год пополняется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Чистая Поляна Рамонского района в братской могиле № 400 нашли последний приют 66 советских воинов. Их нашли поисковики. Останки солдат подняли во время раскопок, которые выполняли четыре отряда, в Рамонском и Семилукском районах. Личности семерых бойцов удалось установить по медальонам и личным вещам, у некоторых из них нашли родственников. Они принимали участие в траурной церемонии.

Это уже 15-е братское захоронение на территории воинского мемориала в Чистой Поляне. Там покоится прах более двух тысяч неизвестных солдат. Каждый год их число пополняется благодаря труду поисковиков.