В Коминтерновском районе Воронежа 6 мая пошел снег

Снег в начале мая в Воронеже – это необычное, но не такое уж редкое природное явление. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Жители Коминтерновского района записали небольшое видео, свидетельствующее, что в субботу, 6 мая, в Воронеже ненадолго пошел снег. Порхали достаточно крупные снежинки. Впрочем, плотного слоя на земле и на тротуаре они, конечно, не образовали.

Снег в плюсовую температуру – не такое уж редкое явление. Воздушные массы наверху холоднее, чем на поверхности земли. В результате и получается такое необычное для начала мая природное явление. Кстати, оно не такое уж редкое. В мае 2022 года тоже был случай, когда шел снег.

Нынешнее похолодание продлится недолго. Уже с 8 мая температура начнет подниматься, а уже 10-го днем уже будет достаточно комфортно – до +15 градусов.