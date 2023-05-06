В Центральном парке Воронежа снова начали чистить пруд

С наступлением весны очистку пруда возобновили. Фото: с сайта управления экологии Воронежа.

Искусственный пруд в Центральном парке, больше известном в народе как «Динамо», с приходом тепла вновь начали очищать от водорослей. Работники муниципального предприятия «ЭкоЦентр» убирают их специальной леской с поверхности воды. Делают это дважды в день – утром и вечером.

В недалеком будущем приступят и к более глубокой очистке водоема. Им занимаются с помощью скиммеров (устройство забора воды, которое является одним из основных элементов системы фильтрации). Также действует специальная система насосов. Они перекачивают воду и пропускают ее через ультрафиолетовое излучение. Сейчас идет отладка оборудования перед запуска в летний период.

Также для очищения воды в пруду высадили растения аир и осока.