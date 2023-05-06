В Воронеже специалист по монтажу сигнализации подарила мошенникам 1,8 миллиона рублей

Чтобы женщина быстрее снимала деньги, мошенники даже вызывали ей такси. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Очередной жертвой мошенников стала 61-летняя жительница Левобережного района. Женщина, работающая бригадиром в компании, занимающейся монтажом и проектированием пожарных сигнализаций, поверила стандартной схеме аферистов. Вечером 2 мая ей позвонил незнакомец, который представился работником банка. Мужчина заявил, что кто-то на основании доверенности пытается оформить кредит на ее имя. И нужно обезопасить вклады. Для этого он посоветовал перевести деньги на «безопасные» счета.

Поверившая звонившему пенсионерка пошла в банк, сняла 400 тысяч рублей и перевела их мошенникам. На следующий день мошенник вновь позвонил ей. Он сообщил, что на ее имя оформлен кредит в другом банке. И надо поторопиться «обезопасить» все сбережения. Женщина перевела на «безопасные» счета еще 1,3 миллиона рублей. А 4 мая «кинула» туда еще 100 тысяч рублей. «Галантные» аферисты даже оплатили ей такси, чтобы она съездила за деньгами в банк.

Вечером 4 мая пожилая женщина рассказала о своих злоключениях сестре. А та заявила, что, скорее всего, деньги «уплыли» мошенникам. Всю ночь пенсионерка переживала, а в пять утра уже была в полиции. За несколько дней она лишилась 1,8 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело, по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Аферистов разыскивают. Всего 5 мая в Воронежской области случилось 14 мошенничеств и три хищения денег с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более семи миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.