В Воронежской области «Мазда» протаранила «Ладу»: два человека попали в больницу

Водителя «Лады» и его пассажирку отвезли на скорой в больницу. Фото: из архива «КП»

В субботу, 6 мая, в 1.30 случилась авария на 608 километре дороги М6 «Каспий» в Грибановском районе.

- Водитель «Мазды-3», 28-летний житель Борисоглебска, не выдержал безопасную дистанцию с ехавшей впереди «Ладой-Вестой» и врезался в нее. Обе машины после столкновения вылетели в кювет. Водитель «Лады» и его пассажирка попали в больницу. Их личности уже определили. Оба – жители Грибановского района. Водителю 47-лет, пассажирке 44 года, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Скорее всего, водитель «Мазды» был пьян. Во всяком случае, по данным полиции, он отказался от алкотеста. А так обычно делают те, кто сел за руль, приняв на грудь.