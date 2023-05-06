В Воронежской области сгорела «девятка»

Пожар потушили быстро, но «Лада» к тому времени уже сгорела. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 5 мая, на хуторе Калач Лискинского района на улице Приозерной случился пожар. Загорелась «девятка». В МЧС о пожаре сообщили в 21.19. На место ЧП выезжали четыре работника спасательного ведомства на одной машине. С огнем они справились в 21.27. Но к тому времени «девятка» уже сгорела полностью.

Напомним, 5 мая в 9.54 Воронеже на улице Остужева загорелся Mercedes Е-240. Горевшую иномарку потушили через десять минут. Автомобиль еще можно отремонтировать, огонь повредил только мотор и обшивку салона.